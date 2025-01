"Er hat alle Fähigkeiten, dass es dieses Jahr klappt", sagte Becker über Zverev. Am Ende sei es vor allem eine Sache der Nerven. "Es fehlt nicht an der Qualität. Aber zweite Woche Grand Slam hat mit Tennis nichts zu tun. Da geht es um Mentalität und Psyche. Ich hoffe, da hat er jetzt eine Lösung gefunden", sagte Becker, der selbst 1991 und 1996 in Melbourne den Titel gewann.