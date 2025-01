Im Finale wartet Sinner oder Shelton

Mental und emotional, das betonte Djokovic, sei er "so motiviert, wie ich nur sein kann". Doch das ist Zverev vor seinem vorletzten Schritt in Richtung des lang ersehnten ersten Grand-Slam-Titels auch. "Ich weiß, dass ich die Qualität dazu habe", sagte der 27-Jährige. Das glaubt auch Djokovic. Der Olympiasieger von 2021 sei in "großartiger Form", habe einen "starken Aufschlag" und sei auf Hartplatz "ein supergefährlicher Gegner".