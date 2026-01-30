Die Aufgabe für Zverev schien nun fast unmöglich. Alcaraz hatte im gesamten Turnierverlauf noch keinen Satz verloren, Zverev brauchte nun drei für den Einzug ins Finale. Auch er selbst schien nicht wirklich daran zu glauben. Doch dann begann das Drama. Alcaraz kämpfte mit großen Problemen, Zverev schaffte den Satzausgleich.

Unfassbares Niveau im fünften Satz

Im fünften Satz hatte sich Alcaraz dann weitgehend wieder erholt. Doch Zverev spielte nun großes Tennis und schaffte ein frühes Break. Beim Stand von 2:1 lieferten sich Zverev und Alcaraz dann einen erbitterten Kampf. Das Aufschlagspiel des Deutschen dauerte mehr als zehn Minuten. Zverev wehrte zwei Breakbälle des Spaniers ab und brachte sein Service schließlich durch.

Das Drama nahm weiter seinen Lauf. Beim 5:4 schlug Zverev zum Matchgewinn auf, kassierte aber das Break. Alcaraz ließ sich von den Zuschauern feiern und nutzte die Emotionen, um das Spiel doch noch zu drehen.