Melbourne - Titelverteidiger Jannik Sinner hat bei den Australian Open mühelos das Viertelfinale erreicht. Der Italiener setzte sich gegen seinen Landsmann Luciano Darderi ohne Probleme mit 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) durch und konnte dabei Kräfte für den weiteren Turnierverlauf sparen. Sinner benötigte nur 2:09 Stunden für seinen Erfolg. Zwei Tage zuvor hatte er in der dritten Runde gegen den Amerikaner Eliot Spizzirri bei großer Hitze noch mit Krämpfen am ganzen Körper zu kämpfen gehabt.
Australian Open Sinner in Melbourne mühelos im Viertelfinale
dpa 26.01.2026 - 10:31 Uhr