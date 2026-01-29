Kerber hat nichts verlernt

Kerber weiß, wovon sie spricht. Auch sie musste lange auf den Durchbruch warten. 2011 reihte sie Niederlage an Niederlage, dachte zwischenzeitlich sogar daran, mit dem Tennis aufzuhören. Dann stürmte sie bei den US Open völlig überraschend ins Halbfinale - und schaffte den Durchbruch in die Weltspitze.

Dass sie auch heute noch mit dem Tennisball umgehen kann, beweist Kerber beim Legenden-Turnier. Mit Andrea Petkovic (38) gewann die heute 38-Jährige gegen die beiden Australierinnen Alicia Molik und Samantha Stosur 4:6, 6:0, 10:2. "Es macht Spaß, wieder auf dem Platz zu stehen." So wie vor zehn Jahren, als sie plötzlich den Siegerpokal in den Himmel von Melbourne reckte. "Diesen Moment werde ich nie vergessen."