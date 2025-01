Klar ist: Zverev ist heiß auf den Titel. "Jeder weiß, was ich jage", sagte er bei den Australian Open immer wieder. Der Hamburger will am Sonntag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport und RTL) sein Final-Trauma ablegen und Tennis-Geschichte schreiben. 29 Jahre nach Boris Beckers Triumph 1996 in Melbourne könnte wieder ein männlicher deutscher Tennisprofi einen Grand-Slam-Titel gewinnen. "Jetzt liegt die Sensation in der Luft", sagte Becker der "Bild".