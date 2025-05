Für die 16-Jährige ist die Zeit in Thüringen, die Zeit mit den ausgedehnten grünen Wäldern, über die sie hier so gestaunt hat, bald schon wieder vorbei: Schließlich liegt die Heimat von Remington Woodward in Wyoming in den Great Plains, den großen Prärien, wie man sie hierzulande etwa aus den Indianerbüchern kennt. Remington ist eine von 13 Austauschschülern aus den USA, die seit vergangenem Herbst in Thüringen die Schule besuchen.