Austauschplattform im BTZ Rohr: Ein Knoten für die Fahrzeug-Branche

Ein weiteres wichtiges Angebot für die Automobil- und Zulieferbranche ging am Freitag an den Start: In Rohr wurde der fünfte so genannte QTI-Knoten eröffnet. Solche Einrichtungen gibt es bereits in Gotha, Eisenach, Sömmerda und Weberstedt. Es sind dezentrale Austauschplattformen und Anlaufpunkte für die Unternehmen der Branche. „QTI“ verweist auf die Kernthemen Qualifikation, Transfer und Innovation. Getragen werden die QTI-Knoten vom regionalen Transformationsnetzwerk ANeTT (Automotive Netzwerk Transformation Thüringen). Dieses unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen dabei, die Herausforderungen in den Bereichen Demografie, Dekarbonisierung und Digitalisierung zu meistern. Gefördert wird diese Aufgabe vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die konkrete Arbeit in den QTI-Knoten erfolgt durch regionale Träger – in Rohr ist dies das Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ)