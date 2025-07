Erfurt (dpa/th) - Ministerpräsident Mario Voigt will sich für Thüringen als Standort für das geplante deutsch-israelische Jugendwerk starkmachen. "Ich bin überzeugt: Thüringen muss seine Geschichte in die Zukunft tragen - mit Weimar als Zentrum der Klassik und Buchenwald als bleibender Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.