Kultusminister Christian Tischner (CDU) hat vergangenen Freitag Schloss Bedheim besucht. Mit Schlossherr Florian Kirfel, der Architekt ist, hatte er unter anderem Themen des Denkmalschutzes, aber auch über die bessere Vernetzung akademischer Bildung und handwerklicher Bildung im Baubereich diskutiert. Kirfel und das Schloss Bedheim sind Mitglied in der Interessengemeinschaft Private Burgen, Schlösser und Gutsanlagen Thüringen. Dessen Vorsitzender er auch einige Zeit gewesen ist., „In Thüringen gibt es etwa 400 Bauwerke, die unter dieses Dach fallen würden. Die Besitzer von 40 solchen Immobilien haben sich in der IG zusammengeschlossen.“ Man sei eine Art Lobby- und auch Selbsthilfegruppe, trete regelmäßig in den Erfahrungsaustausch und versuche auch, politisch tätig zu werden, erläutertet Florian Kirfel. In Bedheim werde Teile des Schlosses und das umgebende Areal auch öffentlich genutzt. Neben dem beliebten Schlosscafé, gibt es ein kleines Museum und regelmäßige Veranstaltungen. Schon seit 30 Jahren kommen internationale Jugendgruppen aufs Schloss und es gibt eine Kooperation mit der Förderschule Hildburghausen.