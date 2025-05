Der Ideenreichtum, die Kreativität und die vielen verschiedenen Techniken, mit denen Suhler Grundschüler ihre Werke für die Kinderkunstausstellung „Lasst Stift und Pinsel tanzen“ gestaltet haben, ist wahrlich atemberaubend. Da sind die lustigen Katzen des 1. Jahrgangs der Jenaplanschule, „echt digitale“ Kunstwerke des 3. Jahrgangs, bunte Farbkreise der Erstklässler vom Lautenberg und in Reiß- und Falltechnik in Szene gesetzte Pinguine der 2. Klasse oder die in Schwammtechnik gestaltete Gänseblümchenwiese und lustige gestiefelte Kater der Kinder aus der Grundschule Heinrichs. All das und noch viele andere kleine Kunstwerke Suhler Grundschüler zieren in den nächsten Wochen und Monaten die Flurwände der Musikschule Suhl. Am Samstag wurde die seit 1996 alle zwei Jahre gestaltete, nunmehr 14. Kinderkunst-Ausstellung in feierlichem Rahmen würdig eröffnet.