Lange steht Torsten Widder vor seinem Konterfei, das mit dutzenden anderen Gesichtern, darunter die seiner Oberzentrums-Amoskollegen, in den Fluren der Suhler Musikschule „Alfred Wagner“ hängt. Wie der Zella-Mehliser Bürgermeister sein Porträt findet? „Interessant“, sagt er. „Ich hab’ mich jedenfalls gleich erkannt.“ Im Frühsommer hat er dafür Modell gesessen und sich vom Suhler Künstler Dieter Kiehle skizzieren lassen. Aus der Skizze und einigen Fotos ist dann das Aquarell entstanden. Es ist eines von vielen Werken, die Kiehle und sein Künstlerkollege Jörgen Fleischmann unter dem Titel „Gesicht zeigen“ auf drei Etagen in der Städtischen Musikschule ausstellen.