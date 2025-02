Kaum ein Blatt hatte am Samstagvormittag im Sonderausstellungsraum der Zella-Mehliser Beschußanstalt die Chance, zu Boden zu gehen. Hätte Dieter Kiehle, Malfreund von Ingeborg Hauck, diesen Ansturm auch nur im Ansatz geahnt, hätte er womöglich nicht so leichtfertig angeboten, die musikalische Begleitung zur Eröffnung der Ausstellung „Farben meines Lebens“ zu übernehmen. Zum Glück für die Gäste war ihm das nicht bewusst. So erklärte er vorab, möglichst gut Fehler an der Gitarre zu vermeiden, mit der er seinen Gesang selbst begleitete, um die Anwesenden musikalisch einzustimmen. Ihnen sprach er die Einladung aus, sein letztes Stück, „Der einfache Frieden“, mitzusingen.