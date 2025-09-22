Ausstellungen Vogtland feiert neues Perlmutt-Erlebnismuseum

Adorf - In einem neuartigen Erlebnismuseum in Adorf im Vogtland können Besucher fortan in die Welt der Flussperlmuschel und des Perlmutts eintauchen. Knapp sechs Millionen Euro wurden in die Museumsräume samt Anbau sowie die Neugestaltung der Präsentation investiert. Dabei sei die bisherige Ausstellungsfläche um ein Vielfaches vergrößert worden, sagt Museumsleiter Steffen Dietz der Deutschen Presse-Agentur. So könnten nun an neuem Ort auch Exponate gezeigt werden, die bisher im Depot schlummerten.