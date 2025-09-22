Ausstellungen Vogtland feiert neues Perlmutt-Erlebnismuseum

Nach seinen Angaben wurde für die Schau ein denkmalgeschütztes Gebäude auf Vordermann gebracht. Über drei Etagen erstreckt sich die Ausstellung zu Lebensweise und Biologie der Flussperlmuschel, der früheren Perlenfischerei sowie der Herstellung von Perlmutter-Waren. Denn die kleine Stadt war einst ein Zentrum der Fertigung von Alltagsgegenständen und Accessoires aus Perlmutt. Das wird aus der Schale von Muscheln und Schnecken gewonnen. Zu den daraus gefertigten Produkten gehörten etwa Knöpfe, Schatullen, Damenportemonnaies und große Kaminuhren.