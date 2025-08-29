Goethes 276. Geburtstag wird in Ilmenau mit einer Festwoche begangen. Bis zum 6. September dreht sich alles um das Wirken des Dichters und seine Verbindung zur Stadt. Es folgt am Samstag, 30. August, das Festprogramm der Goethegesellschaft Ilmenau-Stützerbach im Museum Goethehaus Stützerbach. Es besteht aus der Fotoausstellung „Der Wald ertönt von tausendstimmigem Leben“ (ab 10.30 Uhr) mit Fotos von Forstwirten aus Suhl, einer musikalisch untermalten Lesung aus Goethes italienischem Tagebuch (ab 11.30 Uhr) und einer Präsentation des Kunsthistorikers Hermann Mildenberger (Weimar) zum Verhältnis von Goethe zum Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (ab 14 Uhr). Um einen Goethe-Freund geht es auch am Sonntag, 31. August, wenn um 11 Uhr zur Kuratorenführung und zum Vortrag in das Goethe-Stadt-Museum eingeladen wird. Hans-Dieter Mück stellt die aktuelle Sonderausstellung über den Ilmenauer Maler Max Ackermann (1887-1975) vor und verweist besonders auf den Einfluss Goethes auf dessen Wirken.