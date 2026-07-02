Ausstellungen: Kunstschau zu Frauen als Ernährerinnen der Gesellschaft

Die Ausstellung soll am Freitagabend (3. Juli) eröffnet werden und ist bis zum 1. November zu sehen. Sie ist der zweite Teil der Trilogie "Mahlzeit", mit der sich das Museum dieses Jahr dem Thema Essen widmet. Im ersten Teil hatte es sich im Frühjahr in eine künstlerische "Feinkunsthalle" verwandelt.