Ausstellungen: Kunstschau zu Frauen als Ernährerinnen der Gesellschaft

Zweiter Teil der Ausstellungstrilogie "Mahlzeit"
Weltweit tragen Frauen seit Jahrhunderten die Hauptlast der Ernährungsarbeit, so die Ausstellungsmacher: "Sie kochen, sie versorgen, sie ernähren Kinder, Familien und Gemeinschaften." Die Schau rücke Frauen als zentrale Ernährerinnen der Gesellschaft in den Mittelpunkt und untersuche, wie eng Essen mit geschlechtsspezifischen und gesellschaftlichen Machtstrukturen, kulturellen Normen und Rollenzuschreibungen verbunden sei. "Im Zentrum steht die Frage, wie Essen nicht nur biologische Bedürfnisse stillt, sondern gesellschaftliche Strukturen reproduziert."