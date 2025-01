Lindau - Die Stadt Lindau will ein bundesweit einmaliges Kunstforum über den österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser schaffen. Das Hundertwasser-Zentrum werde am 15. März eröffnet, berichtete die Stadt. "Die Einrichtung ist einzigartig in Deutschland, sie entsteht in engster Kooperation mit der Hundertwasser Gemeinnützigen Privatstiftung Wien und wird in den kommenden Jahren in einer exklusiven Reihe Leben und Werk des Künstlers präsentieren."