Ausstellungen: Gemälde von Bernhard Heisig kehrt nach Dresden zurück

Dresden (dpa/sn) - Ein verschollen geglaubtes Gemälde von Bernhard Heisig (1925-2011) kehrt an seinen angestammten Platz zurück - ins Militärhistorische Museum der Bundeswehr (MHMBw) nach Dresden. Dessen Vorgängereinrichtung - das Armeemuseum der DDR - hatte das Gemälde "Begegnung mit Bildern" aus den Anfängen der 1980er Jahre später als Leihgabe der Nationalgalerie in Berlin übergeben. Zuletzt galt es als "nicht mehr existent". Provenienzforschung brachte es nun wieder zutage. Am Donnerstag wurde es nach seiner Restaurierung in Dresden der Öffentlichkeit präsentiert.