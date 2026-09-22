Ausstellungen: Gemälde von Bernhard Heisig kehrt nach Dresden zurück

Heisig wollte Kontinuität des deutschen Militarismus zeigen

"Durch die Begegnung mit Bildern seines Großvaters aus dem Ersten Weltkrieg und seines Vaters aus dem Zweiten Weltkrieg wollte Heisig seinen Sohn für die Kontinuität des deutschen Militarismus sensibilisieren", erklärte das Museum. Im Hintergrund nimmt Heisig Bezug auf das Triptychon "Der Krieg" von Otto Dix. Ein Soldat aus dem Ersten Weltkrieg blickt über den Porträtierten hinweg. Das Gemälde ist nun Teil der Ausstellung "Kunst auf Kommando? Werke zur Nationalen Volksarmee der DDR", die vom 9. Oktober an bis Ende August 2027 zu sehen ist.