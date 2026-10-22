Ausstellungen "Die Blauen Reiterinnen" - neue Schau im Museum Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Künstlerinnen und Künstler des "Blauen Reiter" waren wichtige Protagonisten der Avantgardebewegungen vor dem Ersten Weltkrieg. Im Fokus waren bislang vor allem ihre männlichen Mitglieder der Gruppe wie Wassily Kandinsky und Franz Marc, Paul Klee und August Macke. Das internationale Ausstellungsprojekt "Die Blauen Reiterinnen" richtet den Blick nun auf die Frauen aus der Künstlergruppe, darunter Gabriele Münter (1877-1962) und Marianne von Werefkin (1860 – 1938). Die Premiere ist im Landesmuseum Wiesbaden, wo ab Freitag (23. Oktober) über 140 Werke von zwölf Pionierinnen der Moderne gezeigt werden.