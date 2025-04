Ausstellungen: 500 Jahre Bauernkrieg: Geschichte kritisch hinterfragen

Entscheidende Schlacht bei Bad Frankenhausen

Am 15. Mai 1525 war das Heer der aufständischen Bauern unter Führung des Predigers Thomas Müntzer in Bad Frankenhausen vom Fürstenheer vollständig besiegt worden. Tausende Aufständische wurden getötet. Müntzer selbst wurde festgenommen, in der Wasserburg Heldrungen gefoltert und einige Tage später in Mühlhausen hingerichtet. In Bad Frankenhausen erinnern Straßennamen wie Blutrinne und Schlachtberg noch heute an das Gemetzel.