Göllingen (dpa/th) - Eine neue Dauerausstellung bringt Besuchern jetzt die Geschichte des Klosters St. Wigbert in Göllingen (Kyffhäuserkreis) näher. Die multimediale Schau, die heute eröffnet wurde, spürt der epochenübergreifenden Historie von der Errichtung als Benediktinerkloster im Mittelalter über die spätere Auflösung und Umnutzung des Klosters bis in die jüngste Vergangenheit nach. Wie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten weiter mitteilte, wurden rund 280.000 Euro dafür aufgewendet - gefördert von Bund und Land.