Ausstellung: Wer gestaltet den Thüringer Wald?

Wer gestaltet den Wandel im Thüringer Wald? Dieser Frage sind Studierende der Bauhaus-Universität Weimar nachgegangen. Die Wanderausstellung „Zwischen Wurzeln und Wandeln“ porträtiert zehn Menschen, die kleine und große Veränderungen in der Region voranbringen. Zur Eröffnung und zum Austausch sind alle Interessierten am Dienstag, 13. Januar, ab 17 Uhr, ins Infozentrum des Unesco-Biosphärenreservats Thüringer Wald eingeladen. In der Brunnenstraße 1 in Schmiedefeld am Rennsteig ist die Plakatausstellung bis zum 30. Januar zu sehen.