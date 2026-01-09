 
Ausstellung Wer gestaltet den Thüringer Wald?

Die neue Wanderausstellung „Zwischen Wurzeln und Wandeln“ zeigt Menschen, die sich im und für den Thüringer Wald engagieren. Sie ist an drei Orten zu sehen.

Das Begleitheft zur Ausstellung. Foto: Lena Becker

Wer gestaltet den Wandel im Thüringer Wald? Dieser Frage sind Studierende der Bauhaus-Universität Weimar nachgegangen. Die Wanderausstellung „Zwischen Wurzeln und Wandeln“ porträtiert zehn Menschen, die kleine und große Veränderungen in der Region voranbringen. Zur Eröffnung und zum Austausch sind alle Interessierten am Dienstag, 13. Januar, ab 17 Uhr, ins Infozentrum des Unesco-Biosphärenreservats Thüringer Wald eingeladen. In der Brunnenstraße 1 in Schmiedefeld am Rennsteig ist die Plakatausstellung bis zum 30. Januar zu sehen.

Die Porträtreihe ist im Rahmen des Planungsprojekts „Regionale Wertschöpfungsketten und sozial-ökologische Transformation im Thüringer Wald” an der Bauhaus-Universität Weimar entstanden. Im Projekt wurde untersucht, wie es um eine nachhaltige regionale Entwicklung im Thüringer Wald steht. Dabei haben sich die Urbanistik-Studentinnen Kathrin Hassel und Lena Becker immer wieder gefragt: Wer transformiert hier eigentlich? „Wir wollten die Menschen hinter den Veränderungsprozessen mit ihren Geschichten, ihren Motivationen und Visionen für die Region kennenlernen. Vor allem wollten wir zuhören“, erklärt Kathrin Hassel zum Ansatz für die Ausstellung.

Anregung zum Austausch

Die beiden Urbanistik-Studentinnen begaben sich auf Reisen durch den Thüringer Wald und besuchten engagierte Menschen an ihren Arbeits- und Wohnorten. Aus den Gesprächen entstanden Porträts, die sowohl in einem begleitenden Heft als auch in der Wanderausstellung präsentiert werden. „Die Porträts führen uns vor Augen, dass wir die Zukunft aktiv mitgestalten können und es dafür uns alle braucht. Die Ausstellung soll nun dazu ermuntern, stärker in den Austausch miteinander zu gehen“, so Lena Becker.

Die Wanderausstellung ist bis Ende Februar an drei Orten im Thüringer Wald zu sehen:1. - 30. Januar 2026 im Infozentrum des Unesco-Biosphärenreservats Thüringer Wald, Schmiedefeld am Rennsteig, vom 3. bis 13. Februar 2026 in der Stadt- und Kreisbibliothek „Heinrich Heine“ Schmalkalden und vom 16. bis 27. Februar 2026 in der Stadtbibliothek Ilmenau.