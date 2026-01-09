Ausstellung: Wer gestaltet den Thüringer Wald?

Die Porträtreihe ist im Rahmen des Planungsprojekts „Regionale Wertschöpfungsketten und sozial-ökologische Transformation im Thüringer Wald” an der Bauhaus-Universität Weimar entstanden. Im Projekt wurde untersucht, wie es um eine nachhaltige regionale Entwicklung im Thüringer Wald steht. Dabei haben sich die Urbanistik-Studentinnen Kathrin Hassel und Lena Becker immer wieder gefragt: Wer transformiert hier eigentlich? „Wir wollten die Menschen hinter den Veränderungsprozessen mit ihren Geschichten, ihren Motivationen und Visionen für die Region kennenlernen. Vor allem wollten wir zuhören“, erklärt Kathrin Hassel zum Ansatz für die Ausstellung.