Eigentlich ist es nur ein kleines, unscheinbares Werkzeug – die Märbelschere. Sie hat nicht die Welt verändert. Aber sie hat dafür gesorgt, dass die Herstellung der beliebten kleinen Glaskugeln – Murmel, Märbel, Schießer, Klicker oder auch Kuller genannt – einfacher zu bewerkstelligen war. Ihr Erfinder war der Stiefbruder von Elias Greiner-Vetters-Sohn, Johann Christoph, Simon Karl Greiner, genannt „das Vetterle“. Er hatte eine Auftreibschere, die er eigentlich zur Produktion von Tieraugen verwendete, umgebaut zur legendären Märbelschere, die dem Geschäft mit den kleinen Glaskugeln einen ungeahnten Aufschwung bescherte.