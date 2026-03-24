Ausstellung: Warum ein Museum Schimpfwörter und Flüche sammelt

Und: Ein Vorurteil besage, dass die Hofer gerne motzen und schimpfen, heißt es weiter. Außerdem wolle man erfahren, wie man aktuell schimpfe und fluche in der Region. Es gebe nun also die einmalige Gelegenheit, "mal ganz ungeniert und ohne Konsequenzen typisch Hoferisch zu fluchen, zu schimpfen und zu beleidigen".