Vor dem Dekorieren der Thementische – wobei 50 Helfer aus dem Dorf sie unterstützten – hatte die Sammlerin zuhause exakt gezählt: Doch etliches über 4500 Eier waren es also geworden, die sie an diesem einen Tag zur Schau stellte. Es gibt wohl nichts, was es nicht gibt in Brita Wolframs Sammlung. Diesen Eindruck konnten die Besucher bekommen, die die einfarbigen oder bunten, kunstvoll bemalten oder auf tausendfache Weise anderweitig verzierten Eier bestaunten. Und fragt man die Sammlerin, welche Eier ihr am liebsten sind, so verweist sie derzeit auf die weißen Eier, die es auch in zig Variationen gibt. Je nach Stimmung gefallen ihr nächstens vielleicht wieder die bunten oder golden glitzernden, gibt sie zu. Ihren Weg zur Sammlerin beschrieb Brita Wolfram bei der Eröffnung am Sonntagmorgen. Vor 50 Jahren hatte alles begonnen – sodass sie 2025 zum Jahr ihrer fünften Ausstellung erkor, obwohl dies etwas aus dem gewohnten Fünf-Jahres-Rhythmus fällt.