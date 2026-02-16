 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Jüdisches Leben in der Rhön

Ausstellung und Vortrag Jüdisches Leben in der Rhön

Lea Hohmann

Gegen das Vergessen: Eine Ausstellung zum jüdischen Leben ist in der Rhön eröffnet worden. Auch einen Vortrag gibt es in wenigen Tagen.

Ausstellung und Vortrag: Jüdisches Leben in der Rhön
1
Vor wenigen Tagen wurde die Ausstellung zum Thema „400 Jahre Juden in der Rhön“ offiziell eröffnet – ein Teil der Ausstellung ist in der hessischen Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats Rhön zu sehen. Foto: Lea Hohmann

Jüdisches Leben prägte über Jahrhunderte die Rhöndörfer – wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch. Vor wenigen Tagen wurde in Hilders eine Ausstellung zum jüdischen Leben in der Rhön eröffnet, die von Michael Imhof initiiert wurde. Ein Teil der Ausstellung „400 Jahre Juden in der Rhön“ ist in der Mittelpunktschule zu sehen, der andere in der hessischen Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats Rhön. Passend dazu findet dort am 26. Februar ein Vortrag mit dem Historiker unter dem Titel „Gegen das Vergessen – Jüdisches Leben in der Rhön“ statt.

Nach der Werbung weiterlesen

Den Auftakt der Ausstellung bildete ein eindrucksvoller Vortrag von Michael Imhof in der Mittelpunktschule Hilders. Der Historiker beschäftigt sich seit über vier Jahrzehnten intensiv mit der jüdischen Geschichte der Region und gab einen Einblick in das Leben der Juden in der Rhön. Foto: Lea Hohmann

Den Auftakt der Ausstellung bildete ein eindrucksvoller Vortrag in der Mittelpunktschule Hilders. Der promovierte Geschichtsforscher beschäftigt sich seit über vier Jahrzehnten intensiv mit der jüdischen Geschichte der Region und gab einen Einblick in das Leben der Juden in der Rhön. Dabei machte er deutlich, welchen Einschränkungen und Verboten jüdische Bürger ausgesetzt waren – etwa dem Ausschluss von Märkten – und dass Deportationen und Verfolgung nicht irgendwo, sondern „direkt vor unserer Haustür“ stattfanden. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich bereits im Unterricht intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und an der Ausstellung mitgewirkt. Ihr Engagement unterstrich, wie wichtig eine lebendige Erinnerungsarbeit ist, die junge Menschen einbezieht und ihnen historische Zusammenhänge aus der eigenen Region näherbringt.

Unsere Empfehlung für Sie

Rhön-Gastronomie: Schlussstrich unter Geba-Ärger

12.02.2026 16:08 Rhön-Gastronomie Schlussstrich unter Geba-Ärger

Der Streit zwischen der Gemeinde Rhönblick und dem ehemaligen Pächter der Gaststätte auf der Hohen Geba scheint beendet. Aber nur mit Zähneknirschen.

Auch der hessische Landtagsabgeordnete Sebastian Müller nahm an der Ausstellungseröffnung teil. Er betonte, dass es immer weniger Zeitzeugen gebe und es deshalb umso wichtiger sei, die Erinnerung an jüdisches Leben und die Verbrechen der NS-Zeit wachzuhalten. Geschichte müsse präsent bleiben, damit sie sich nicht wiederhole. Er zeigte sich überzeugt, dass die Ausstellung viele Denkanstöße liefere und dazu anrege, Unterschiedlichkeit als Bereicherung wahrzunehmen. Ohne Kenntnis der Geschichte, so Müller, könne auch in Zukunft keine Verantwortung übernommen werden. Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende März 2026.

Vortrag am 26. Februar in Hilders

Im Rahmen der Ausstellung findet am Donnerstag, 26. Februar, um 19 Uhr ein weiterer Vortrag von Michael Imhof in der hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, Marienstraße 13, Hilders, statt. Unter dem Titel „Gegen das Vergessen – Jüdisches Leben in der Rhön“ gibt der Referent Einblicke in die jahrhundertelange gemeinsame Geschichte von Juden und Christen in der Region. Musikalisch begleitet wird der Abend von Jana Hengstler von der jüdischen Gemeinde Fulda. Der Eintritt ist kostenfrei.