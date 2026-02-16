Ausstellung und Vortrag: Jüdisches Leben in der Rhön

Den Auftakt der Ausstellung bildete ein eindrucksvoller Vortrag von Michael Imhof in der Mittelpunktschule Hilders. Der Historiker beschäftigt sich seit über vier Jahrzehnten intensiv mit der jüdischen Geschichte der Region und gab einen Einblick in das Leben der Juden in der Rhön. Foto: Lea Hohmann

Den Auftakt der Ausstellung bildete ein eindrucksvoller Vortrag in der Mittelpunktschule Hilders. Der promovierte Geschichtsforscher beschäftigt sich seit über vier Jahrzehnten intensiv mit der jüdischen Geschichte der Region und gab einen Einblick in das Leben der Juden in der Rhön. Dabei machte er deutlich, welchen Einschränkungen und Verboten jüdische Bürger ausgesetzt waren – etwa dem Ausschluss von Märkten – und dass Deportationen und Verfolgung nicht irgendwo, sondern „direkt vor unserer Haustür“ stattfanden. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich bereits im Unterricht intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und an der Ausstellung mitgewirkt. Ihr Engagement unterstrich, wie wichtig eine lebendige Erinnerungsarbeit ist, die junge Menschen einbezieht und ihnen historische Zusammenhänge aus der eigenen Region näherbringt.