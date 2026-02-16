Ausstellung und Vortrag: Jüdisches Leben in der Rhön

Jüdisches Leben prägte über Jahrhunderte die Rhöndörfer – wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch. Vor wenigen Tagen wurde in Hilders eine Ausstellung zum jüdischen Leben in der Rhön eröffnet, die von Michael Imhof initiiert wurde. Ein Teil der Ausstellung „400 Jahre Juden in der Rhön“ ist in der Mittelpunktschule zu sehen, der andere in der hessischen Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats Rhön. Passend dazu findet dort am 26. Februar ein Vortrag mit dem Historiker unter dem Titel „Gegen das Vergessen – Jüdisches Leben in der Rhön“ statt.