Wolfgang Degelmann, Kreisgeschäftsführer des Bund Naturschutz (BN) in Hof, bezeichnet das Windrad aus Selbitz als sein "Baby". 1995 sei es aufgebaut und 1996 in Betrieb genommen worden. Inzwischen gebe es in Bayerns nordöstlichstem Landkreis 113 Windräder - mehr als in jedem anderen Landkreis im Freistaat, sagt Degelmann: "Wir sind im Landkreis Hof schon sehr früh in die Energiewende eingestiegen."