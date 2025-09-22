Sie schauen sich in die Augen, tragen ihre Ringe als wichtige Symbole, liegen verschmust aneinander, lächeln und fühlen sich wohl. Vier Paare aus Bad Salzungen, Witzelroda und Geisa zeigen das, was sie füreinander empfinden: Liebe. Und die wiederum ist das große Thema von Mascha Krachkovska, die die Posen in eindrücklichen Schwarz-weiß-Fotografien eingefangen hat und diese im Mehrgenerationenhaus (MGH) im Bad Salzunger Bahnhofsgebäude nun der Öffentlichkeit zeigt.