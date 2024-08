„Halleluja“, hallt es durch den Raum, der Gesang von Stephanie Braune hat das Zeug dazu, beim Zuhörer Gänsehaut zu verursachen. „Ich war mal in einem Konzert in einer Zisterne in Istanbul. Dieser Raum hat eine ähnliche Akustik“, erzählt die Schauspielerin. Dieser Raum, das ist einer der ehemaligen Werkräume der alten Handschuhfabrik in der Arnstädter Rosenstraße. Und Stephanie ist eine der Teilnehmenden an den „Sommeratelier-Wochen“. Sie sorgen dafür, dass für zwei Wochen kreatives Leben in die historischen Mauern einzieht.