Potsdam - Ein legendärer Spruch aus einem legendären Film: "Is' ohne Frühstück. Is' auch ohne Diskussion." Mit diesen Worten schmeißt die Sängerin Solo Sunny ihren Liebhaber im gleichnamigen Defa-Streifen mit Renate Krößner von 1980 raus. Diese Worte schmücken den Titel einer neuen Ausstellung über 80 Jahre Defa-Filme. Es geht nicht nur um Sunny: Im Potsdamer Filmmuseum sind vom 24. Juli bis zum 2. Mai 2027 insgesamt 40 bekannte und weniger bekannte Filme zu sehen. Die Besucherinnen und Besucher können auch Plakate, Requisiten und Fotos betrachten.