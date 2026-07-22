"Es geht uns nicht darum, mit dieser Ausstellung die DDR zu feiern", sagte der Kurator Guido Altendorf. "Aber wir wollen die Menschen durchaus feiern, die in der DDR, in diesem Spannungsfeld DDR, gelebt, gearbeitet und sich auch mal hier und dort gefreut haben." Der Kurator meint: "Die DDR war sehr viel bunter, sehr viel weniger monolithisch, als es oft gesagt wird." An den Filmen könne man auch den Zeitgeist ablesen.