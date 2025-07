Im Eingangsbereich des Infozentrums Biosphärenreservat in Schmiedefeld steht ein herrlicher Bergwiesenstrauß. Gepflückt wurde er von Gitte Mörstedt, der Künstlerin, die am Donnerstagabend ihre eigene Ausstellung eröffnen durfte. Die Blumen passen perfekt zu dem, was an den Wänden positioniert wurde. Farben, Leben, Freude – das drücken beide aus.