Das Hennebergische Museum Kloster Veßra (Landkreis Hildburghausen) eröffnet am 28. Mai die Sonderausstellung „Ungesehen. Frauen in der Landwirtschaft“.
Kloster Veßra Frauen ernähren die Welt und bleiben unsichtbar
Olaf Amm 01.05.2026 - 07:03 Uhr
Der dickste Bauer wäre ohne die Hilfe von Frauen dünn geblieben. Ihr Beitrag für die Landwirtschaft blieb aber meist ungewürdigt. Das Hennebergische Museum Kloster Veßra ändert das.
Das Hennebergische Museum Kloster Veßra (Landkreis Hildburghausen) eröffnet am 28. Mai die Sonderausstellung „Ungesehen. Frauen in der Landwirtschaft“.