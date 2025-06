Geliebt, verspottet, vergessen, wiederentdeckt – so in etwa ließe sich der Umgang mit der Schriftstellerin Marlitt über die letzten zwei Jahrhunderte hinweg kurz und knapp zusammenfassen. Zu Lebzeiten eine viel gelesene und geliebte Bestsellerautorin, wurden ihre Werke später als Trivialliteratur abgetan. Den DDR-Verantwortlichen waren die Romane zu bürgerlich-dekadent. Doch in Arnstadt vergaß man die berühmte Tochter der Stadt dann doch nicht so ganz und das Interesse an ihrem Wirken erwachte wieder. Nun steht sie im Mittelpunkt einer Sonderausstellung im Schlossmuseum. Anlass ist der 200. Geburtstag am 5. Dezember. „200 Jahre Marlitt – Aus Arnstadt in die Welt“ ist die Ausstellung überschrieben. Sie wird bis zum 22. Februar 2026 zu sehen sein.