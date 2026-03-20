Auf Straßenschildern oder über Turnhallen-Eingängen ist sein Name noch immer zu lesen: Werner Seelenbinder. Auch an der Arena Schöne Aussicht in Zella-Mehlis wacht eine Statue des bekannten deutschen Ringers über die Sportler von heute. Doch um zu erfahren, wer er war und vor allem was er bewirkt hat, ist weit mehr nötig als ein Blick auf ein Straßenschild oder eine Gedenkplakette.