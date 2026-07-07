Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen zeigt noch bis zum 7. August 2026 die Ausstellung „Systemerkrankung. Arzt und Patient im Nationalsozialismus“. In der Ausstellung wird die Rolle von Ärzten im Dritten Reich aufgearbeitet. Im Namen der sogenannten Rassenhygiene waren sie mitverantwortlich dafür, Menschen in „wertes“ und „unwertes“ Leben einzuteilen – und damit viele in den sicheren Tod zu schicken.