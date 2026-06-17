„Historisches Ummerstadt – gemalt und gedichtet“ ist der Titel der neuen Ausstellung des Historischen Vereins Ummerstadt (HVU) in der Kaplanei am Ummerstädter Marktplatz. Schon mehrfach gelangen den Mitgliedern des Vereins sehr bemerkenswerte Ausstellungen an gleicher Stelle. Erinnert sei an die Ausstellungen zum einst „ausradierten“ Erlebach oder an das „Töpferhandwerk“ in Ummerstadt. Nun lässt eine weitere Ausstellung ihre Besucher teilhaben an den Schönheiten Ummerstadts, wie sie Maler, Dichter und Buchautoren gesehen haben oder sehen.