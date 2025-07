Das „Dr.“ vor dem Namen von Matthias Greiner deutet nicht etwa auf einen Mediziner hin. Der gebürtige Steinacher hat sich vielmehr der Physik verschrieben, die an der Technischen Hochschule in Merseburg Grundlage seines Studiums war. Nach der Promotion war er in Stadtroda zu Hause, arbeitete in den Keramischen Werken Hermsdorf in der Forschung. Nach der Wende zog es ihn zurück in seine Heimatstadt und heute könnte man ihn als „Teilzeit-Steinacher“ bezeichnen.