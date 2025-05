Während viele Deutsche dem Winter in wärmere Länder entfliehen, zieht es Helga Schubert zum Überwintern ins ewige Eis. Bis zu Minus 50 Grad schrecken sie dabei nicht ab. „Man hat oft mit oberflächlichen Erfrierungen zu tun“, sagt sie im Plauderton. 16 Monate hat die Erfurter Chirurgin in der Antarktis verbracht und gemeinsam mit acht anderen Leuten in einer Forschungsstation gelebt. Ihre beeindruckenden Erlebnisse hat sie in einer Fotoausstellung zusammengefasst, die den – auch für Oberhofer Wetterverhältnisse – passenden Titel „Sehnsucht nach Kälte“ trägt. Zu sehen ist sie im Saal im Haus des Gastes.