Die im Ausstellungsraum der Kulturfabrik zu sehenden Fotografien lassen den Betrachter daran zweifeln, ob seine Sehschärfe noch völlig in Ordnung ist. Beim Erblicken anderer Besucher, die eine klobige Pappbrille mit je einer roten und blauen Folienscheibe tragen und mit erstauntem Gesichtsausdruck die Fotos intensiv betrachten, beginnt sich das Geheimnis um die eigenartig verschwommenen Fotobilder zu lüften.