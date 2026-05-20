Zur Vernissage kamen, getrieben von freudiger Neugier unsd bei schönstem Gartenwetter, dennoch ein gutes Dutzend Kunstinteressierte aus der Stadt und dem Umland, um Gerd Pfanstiel und dessen Kunst die Ehre ihres Besuches zu erweisen. Getreu seinem selbst gewählten Slogan fürs künstlerische Schaffen: „Ein Bild hat die Pflicht, ein Fest für die Augen zu sein!“, bereitet Pfanstiel den Betrachtern mit der Bilderwahl aus dem reichhaltigen Fundus seines Schaffens einen wahren Augenschmaus.