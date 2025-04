Die jüngsten Errungenschaften der Sammlerin sind noch ganz frisch – vor einer Woche erst war sie in Bingen am Rhein im Kloster Eberbach und hat bei einer Ostereierausstellung „wieder einiges an Geld gelassen“, schmunzelt die Rhönerin. Mitgebracht hat sie bemalte Gänseeier, rote Eier und weiße aus einem besonderen Material. Auch diese Exponate werden zu sehen sein, wenn am Sonntag in der Mehrzweckhalle Wetzstein wieder auf thematisch geordneten Tischen all das gezeigt wird, was in einem halben Jahrhundert Sammelleidenschaft zusammengekommen ist. 1975 hatte die Kaltenwestheimerin bei einem Bastelabend Feuer gefangen für das Oval, aus dem man so viel machen kann. Zu den selbst gestalteten Eiern kamen im Laufe der Zeit jede Menge Neuerwerbungen hinzu – und Geschenke. Denn Brita Wolfram ist in vielen Vereinen ihres Dorfes tätig, pflegt viele – auch internationale – Freundschaften und nennt so mittlerweile Eier-Kreationen aus aller Herren Länder, von allen Kontinenten, ihr eigen. Diese lagern üblicherweise in Vitrinen in ihrem Haus in einer Straße, die im Volksmund witzigerweise „Gückelsburg“ heißt (freilich nicht wegen der eiersammelnden Bewohnerin). Weil die Vitrinen längst voll sind, steckt auch vieles in Kisten und Kartons – und wird nun ans Licht geholt.