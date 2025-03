Ausstellung in Kaltenwestheim: Hier ein Ei und da ein Ei – so fing es an

Ausstellung in der Rhön Wo kein Ei dem anderen gleicht

Brita Wolfram aus Kaltenwestheim hat über 4400 Eier gesammelt – in allen Farben, Formen und Materialien, in allen Gestaltungsvarianten und Größen. Bestaunen, was in vielen Jahren Sammelleidenschaft zusammengekommen ist, kann man am Sonntag, 3. April, in ihrem Heimatdorf.