Wenn man aktuell über einen Schädlingsbefall in Ilmenau spricht, denkt man zuerst wohl an den Schaden, den der Borkenkäfer in den Wäldern rund um die Stadt und ihre Ortsteile angerichtet hat. Doch auch ein weiterer Schädling hatte Ende Januar die Stadtverwaltung, konkret das Goethe-Stadt-Museum, beschäftigt. In den Räumen zur Sonderausstellung „Ästhetik der Unvollkommenheit“ hatte sich der Anfangsverdacht auf einen Befall durch den Holzwurm ergeben.