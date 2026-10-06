Kleine, große, dicke, dünne, krumme, aufrechte, krause, glatte – in jedem Fall aber faszinierende Pilze wurden am vergangenen Wochenende in der Eisfelder Lobensteinhalle gezeigt. Die 23. Südthüringer Pilzausstellung fand hier zugleich als 42. Kreispilzausstellung statt. Unter dem Motto „Das verborgene Leben der heimischen Pilze erforschen“ informierte die Veranstaltung über die Vielfalt und die ökologische Bedeutung heimischer Pilze.