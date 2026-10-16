Wer glaubt, Kunst verliere im zunehmend beschwerlichen Alltag an Faszination und Reiz für die Menschen, der hätte sich zur Vernissage der aktuellen ada-Ausstellung Kunstsalon Meiningen 4 eines Besseren belehren lassen können. Vielleicht ist das Bedürfnis nach Schöngeistigem in schwierigen Zeiten ja sogar besonders ausgeprägt. Fast 100 Besucher wollten diesmal sehen, was neun regionale Künstler aktuell in ihren Ateliers erschaffen haben. Und sie interessierten sich für das Was, Warum und Wie. Also nutzten sie die günstige Gelegenheit zum Gespräch mit Udo Eisenacher, Cordula Hartung, Manfred Hausmann, Burkhard Pfister, Anette Rasche, Albrecht Rosenstiel, Peter Weber und Dietrich Ziebart. Nur Eva Skupin war an diesem Nachmittag verhindert.