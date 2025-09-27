Ausstellung in Berlin Strenges Handyverbot bei Böhmermanns Unvernunft-Schau

Den Vorwurf, Antisemitismus oder Israelfeindlichkeit eine Bühne zu bieten wegen des geplanten Konzerts von Rapper Chefket am 7. Oktober, weist Böhmermann zurück. "Wenn hier das Existenzrecht Israels geleugnet wird oder der Holocaust, dann schnappe ich mir Wolfram Weimer hake mich ein und boxe die von der Bühne." Das sei für ihn eine absolute Selbstverständlichkeit.

Medien- und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte die Veranstaltung mit Chefket in der Bundeseinrichtung HKW scharf kritisiert. Der Rapper trage auf Fotos ein T-Shirt mit einem Motiv des gewünschten Staates Palästina ohne Israel, so der Vorwurf. Dieses Motiv sei nach Ansicht der Bundesregierung antisemitisch.

Man könne in zehn Minuten durchlaufen oder lange bleiben

Zum Abschluss ordnet Macher Böhmermann seine eigene Ausstellung noch einmal präzise für die Besucher ein. "Man kann hier in zehn Minuten durchlaufen und sagen: "Fick Dich, Böhmermann, Du Arsch." Oder man verbringt hier viel Zeit."

Die Ausstellung wird seit Samstag gezeigt - bis 19. Oktober. Geplant sind auch Konzerte, Shows, TV-Aufzeichnungen und Gesprächsrunden. Kulturstaatsminister Weimer ist für 8. Oktober als Gesprächsgast angekündigt.