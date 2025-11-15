„Voyage“ hat Uwe Steinbrück seine Ausstellung genannt, die am 15. November in der Galerie Klauke eröffnet wird. Reise. Es ist eine Hommage an den Hausherrn. „Weil Dorsten ja gern reist, Südamerika für ihn quasi vor der Haustür liegt“, erzählt der gebürtige Ilmenauer, der mittlerweile in Erfurt lebt. Ganz so weit will Uwe Steinbrück die Betrachter seiner Fotografien nicht mit auf die Reise nehmen. Die Motive fand er vor allem in heimischen Gefilden, zum Beispiel im Drei-Gleichen-Gebiet.