e Wände mit Kunstwerken zu beleben, das das bekommt dem Diakonie-Seniorenheim in der Rimbachstraße sehr gut. Im Herbst 2024 hat hier Annette Vieweg eine Überraschung mit Farbe und Augenzwinkern an die Wände gezaubert. Unglaubliche 158 Bilder haben ihre Betrachter zum Schmunzeln und zum Lachen gebracht. Mit einem Rausch aus Farben und mit passenden Sprüchen und mit Streicheleinheiten für die Seele, die so manches Aquarell vergibt, ist viel Aufmerksamkeit erzeugt worden. Dabei malt Annette Vieweg noch gar nicht so lange – erst seit 2023. Sie hat’s probiert und ist dran geblieben.