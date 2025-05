Vor fast genau 200 Jahren, nämlich am 3. Mai 1825, öffnete die Sparkasse in Arnstadt erstmals ihre Räume im Gebäude der Mädchenschule am Pfarrhof. Die Gründung geht auf eine Initiative von zehn Bürgern der Stadt zurück, die sich zu dem gemeinnützigen Zweck der Errichtung einer Sparkasse zusammengefunden hatten. Bei den Gründern handelte es sich um Honoratioren, wie den Amtskommissar Busch, den Ratkämmerer Jacobi, den Brauherrn Thiel oder die Kaufleute Hess, Müller und Schönherr. Im Jahr 1831 wechselte die Sparkasse ins Arnstädter Rathaus, erst 1872 ging die bis dato Vereinskasse in die Trägerschaft der Stadt über. Weitere Sparkassen im Gebiet des Ilm-Kreises wurden im Jahr 1833 in Ilmenau, 1836 in Stadtilm und 1842 in Gehren gegründet.