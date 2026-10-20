„Ich weiß gar nicht, was ich mit Georg zu tun habe?“ Vor dieser Frage standen zunächst viele der 25 Teilnehmerinnen der Textilkurse der Meininger Christophine Kunstschule. Über die eigene Familiengeschichte fand schließlich eine von ihnen Bezüge zu Georg II. und damit neue Anregungen für ihr langjähriges Hobby. „Macht mal!“ Mit diesen Worten hatten die beiden Dozentinnen Cordula Hartung aus Meiningen und Gerlinde Rusch aus Elgersburg den Startschuss zur Arbeit an diesem Projekt zum Georg-Jahr gegeben. Ratlos waren anfangs einige Teilnehmerinnen. Klöppeln, Nähen, Weben, Patchworken oder Applizieren, mit diesen traditionellen Techniken arbeiten und experimentieren sie seit vielen Jahren. Sie immer weiter zu perfektionieren, darin bestand vor allem ihre Herausforderung.